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8:48   20 Июля 2018
Весь мир

Постпредставительство РФ в ООН присоединилось в флешмобу в поддержку Бутиной

Постпредставительство РФ в ООН присоединилось в флешмобу в поддержку Бутиной

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский присоединился к интернет-флешмобу в поддержку россиянки Марии Бутиной, которую задержали в США по подозрению в шпионаже.

Полянский в Twitter потребовал немедленного освобождения девушки, которую американцы задержали без каких-либо правдоподобных причин. Он также призвал общественность также поддержать Марию хештегом #FreeMariaButina.

Ранее министерство иностранных дел России запустило в социальных сетях флешмоб в поддержку Бутиной. О задержании россиянки стало известно 16 июля. Ее обвиняют в незаконной лоббистской деятельности без регистрации в качестве иностранного агента.

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Автор: Юлия Халус
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