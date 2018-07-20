Постпредставительство РФ в ООН присоединилось в флешмобу в поддержку Бутиной

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский присоединился к интернет-флешмобу в поддержку россиянки Марии Бутиной, которую задержали в США по подозрению в шпионаже.

Полянский в Twitter потребовал немедленного освобождения девушки, которую американцы задержали без каких-либо правдоподобных причин. Он также призвал общественность также поддержать Марию хештегом #FreeMariaButina.

One more Russian was arrested in the US without any plausible reason. We demand her immediate release. Let’s support her with a tag #FreeMariaButina pic.twitter.com/KBpAcLlAkT — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) July 20, 2018

Ранее министерство иностранных дел России запустило в социальных сетях флешмоб в поддержку Бутиной. О задержании россиянки стало известно 16 июля. Ее обвиняют в незаконной лоббистской деятельности без регистрации в качестве иностранного агента.