Украинский грузовой самолет экстренно сел на севере Египта — СМИ

Инцидент произошел утром в пятницу, 20 июля, в 50 киломтрах от аэропорта города Эль-Аламейн, расположенного на берегу Средиземного моря, пишет газета Al Ahram.

Согласно данным издания, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность в двигателях самолета. Грузовое воздушное судно Ан-26 направлялось из Украины в Судан с дозаправкой в египетском Эль-Аламейне. Однако из-за поломки пилоту пришлось посадить самолет в нескольких километрах от аэропорта в сельскохозяйственном поле.

Никто из шести членов экипажа в результате происшествия не пострадал. На место аварии уже прибыла техническая бригада министерства гражданской авиации. Она выяснит точные причины неисправности и починит украинский самолет.