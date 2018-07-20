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8:36   20 Июля 2018
Весь мир

Украинский грузовой самолет экстренно сел на севере Египта — СМИ

Украинский грузовой самолет экстренно сел на севере Египта — СМИ

Инцидент произошел утром в пятницу, 20 июля, в 50 киломтрах от аэропорта города Эль-Аламейн, расположенного на берегу Средиземного моря, пишет газета Al Ahram.

Согласно данным издания, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность в двигателях самолета. Грузовое воздушное судно Ан-26 направлялось из Украины в Судан с дозаправкой в египетском Эль-Аламейне. Однако из-за поломки пилоту пришлось посадить самолет в нескольких километрах от аэропорта в сельскохозяйственном поле.

Никто из шести членов экипажа в результате происшествия не пострадал. На место аварии уже прибыла техническая бригада министерства гражданской авиации. Она выяснит точные причины неисправности и починит украинский самолет.

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Автор: Юлия Халус
#украина #происшествия #египет #самолет #чп #весь мир
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