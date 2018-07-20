ЦБ лишил лицензии «Тагилбанк»

«Тагилбанк» не исполнял законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, объяснили в регуляторе.

Дело в том, что деятельность кредитной организации на протяжении длительного времени являлась убыточной из-за неэффективной бизнес-модели. Кроме того, на балансе банка нашли имущество, учтенное по значительно завышенной стоимости. Все это представляло угрозу для интересов кредиторов и вкладчиков.

ЦБ уточнил, что за год четыре раза применял в отношении «Тагилбанка» меры надзорного реагирования. В частности, ограничение на привлечение вкладов. Это, однако, результатов не принесло.

Выплаты вкладчикам кредитной организации начнутся через две недели.