Мы в соц.сетях:
ЦБ лишил лицензии «Тагилбанк»

ЦБ лишил лицензии «Тагилбанк»

 В Москве откроют дополнительный набор наблюдателей на выборы мэра

В Москве откроют дополнительный набор наблюдателей на выборы мэра
Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

 Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США

Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США
Помпео: Денуклеаризация КНДР займет больше нескольких месяцев

Помпео: Денуклеаризация КНДР займет больше нескольких месяцев

 При крушении лодки в США погибли восемь человек

При крушении лодки в США погибли восемь человек
ЦБ лишил лицензии «Тагилбанк»

ЦБ лишил лицензии «Тагилбанк»

 В Москве откроют дополнительный набор наблюдателей на выборы мэра

В Москве откроют дополнительный набор наблюдателей на выборы мэра
Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

 Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США

Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США
Помпео: Денуклеаризация КНДР займет больше нескольких месяцев

Помпео: Денуклеаризация КНДР займет больше нескольких месяцев

 При крушении лодки в США погибли восемь человек

При крушении лодки в США погибли восемь человек
8:25   20 Июля 2018
Россия

ЦБ лишил лицензии «Тагилбанк»

ЦБ лишил лицензии «Тагилбанк»

«Тагилбанк» не исполнял законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, объяснили в регуляторе.

Дело в том, что деятельность кредитной организации на протяжении длительного времени являлась убыточной из-за неэффективной бизнес-модели. Кроме того, на балансе банка нашли имущество, учтенное по значительно завышенной стоимости. Все это представляло угрозу для интересов кредиторов и вкладчиков.

ЦБ уточнил, что за год четыре раза применял в отношении «Тагилбанка» меры надзорного реагирования. В частности, ограничение на привлечение вкладов. Это, однако, результатов не принесло.

Выплаты вкладчикам кредитной организации начнутся через две недели.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #банк россии #нижний тагил #тагилбанк
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...