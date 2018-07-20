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Помпео: Денуклеаризация КНДР займет больше нескольких месяцев

Помпео: Денуклеаризация КНДР займет больше нескольких месяцев

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При крушении лодки в США погибли восемь человек
8:14   20 Июля 2018
Весь мир

Помпео: Денуклеаризация КНДР займет больше нескольких месяцев

Помпео: Денуклеаризация КНДР займет больше нескольких месяцев

Для ликвидации всего ядерного оружия в Северной Корее потребуется время, подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Он указал, что Пхеньян постепенно подтверждал свое намерение избавиться от ядерного оружия и выполнить обязательства, которые лидер государства Ким Чен Ын взял на себя на саммите с Трампом. Тем не менее никто в США не питает иллюзий касательно того, сколько времени потребуется для денуклеаризации региона. Это займет точно больше нескольких месяцев.

В то же время Помпео подтвердил обещание президента США Дональда Трампа, что в случае полной и поддающейся проверке денуклеаризации Северную Корею «ждет светлое будущее».

Трамп и Ким Чен Ын встретились 12 июня в Сингапуре. Стороны обсудили денуклеаризацию Пхеньяна и нормализацию отношений между КНДР и Штатами.

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Автор: Юлия Халус
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