Помпео: Денуклеаризация КНДР займет больше нескольких месяцев

Для ликвидации всего ядерного оружия в Северной Корее потребуется время, подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Он указал, что Пхеньян постепенно подтверждал свое намерение избавиться от ядерного оружия и выполнить обязательства, которые лидер государства Ким Чен Ын взял на себя на саммите с Трампом. Тем не менее никто в США не питает иллюзий касательно того, сколько времени потребуется для денуклеаризации региона. Это займет точно больше нескольких месяцев.

В то же время Помпео подтвердил обещание президента США Дональда Трампа, что в случае полной и поддающейся проверке денуклеаризации Северную Корею «ждет светлое будущее».

Трамп и Ким Чен Ын встретились 12 июня в Сингапуре. Стороны обсудили денуклеаризацию Пхеньяна и нормализацию отношений между КНДР и Штатами.