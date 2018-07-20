В Москве откроют дополнительный набор наблюдателей на выборы мэра
Общественная палата столицы с 30 июля откроет набор наблюдателей на выборы мэра Москвы, сообщил заместитель председателя штаба Алексей Шапошников.
Подчеркивается, что общественном штабе осознают, что наблюдателей будет не хватать из-за большого количества новых участков - в частности, впервые начнут работу «дачные» пункты для голосования.
По этой причине на сайте Общественной палаты начнется дополнительный набор волонтеров, которые будут работать от ОП.
Выборы мэра Москвы пройдут девятого сентября.