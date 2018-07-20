За четверг в Москве выпало более 20 процентов месячной нормы

Более 20 процентов месячной выпало в Москве в четверг, сообщает центр погоды «Фобос».

За прошедшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ было зафиксировано 24 миллиметра осадков. При этом июльская месячная норма составляет 85 миллиметров.

Ранее в МЧС предупредили жителей Москвы о ливнях в четверг вечером и в ночь на пятницу. Москвичам рекомендуется укрываться в зданиях, не ходить под шаткими конструкциями и не преодолевать самим затопленные участки.