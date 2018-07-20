Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана заявило о задержании гражданина, подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена.

В пресс-службе ведомства сообщают, что по факту убийства в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один из подозреваемых задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Подчеркивается, что дополнительные сведения по факту произошедшего в интересах следствия не распространяются.

В четверг Тен был доставлен в больницу с ножевыми ранениями. Впоследствии стало известно, что спортсмен умер.