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6:58   20 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана заявило о задержании гражданина, подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена.

В пресс-службе ведомства сообщают, что по факту убийства в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один из подозреваемых задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Подчеркивается, что дополнительные сведения по факту произошедшего в интересах следствия не распространяются.

В четверг Тен был доставлен в больницу с ножевыми ранениями. Впоследствии стало известно, что спортсмен умер.

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Автор: Олег Королев
#казахстан #денис тен
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