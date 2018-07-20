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При крушении лодки в США погибли восемь человек

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6:40   20 Июля 2018
Весь мир

При крушении лодки в США погибли восемь человек

При крушении лодки в США погибли восемь человек

В американском штате Миссури при крушении лодки погибли не менее восьми человек.

Телеканал WFLA со ссылкой на местные власти сообщает, что охотничье судно перевернулось на озере Тейбл-рок.

Шериф округа Стоун заявил СМИ, что на борту лодки был 31 человек, в том числе - дети.

По информации телеканала, после кораблекрушения госпитализированы семь человек. На месте происшествия работают спасатели.

Причиной инцидента стал сильный ветер, который вызвал шторм на озере.

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Автор: Олег Королев
#сша #крушение #лодка
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