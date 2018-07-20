Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил о существуем «риске» того, что президенты РФ и США смогут договориться об отмене ограничительных мер.

Он отметил, что санкции являются инструментов давления, которым пользовались США и ЕС. Политик уверен, что в случае отмены Европа попадет в «странное и неприемлемое для нее положение».

Депутат выразил мнение, что Киеву нужно повысить репутацию для того, чтобы защита его интересов у международных партнеров вызывала стыда. Лещенко уверен, что Украина должна стать «симпатичным партнером».