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Команду из двух роботов «Федор» могут отправить на МКС

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5:58   20 Июля 2018
Россия

Команду из двух роботов «Федор» могут отправить на МКС

Команду из двух роботов «Федор» могут отправить на МКС

На Международную космическую станцию отправят команду из двух роботов «Федор» в августе 2019 года.

Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли РФ.

Собеседник агентства сообщил, что рассматривается идея использовать запуск беспилотного корабля «Союз» для тестового полета команды роботов в космос. Предполагается как полет одного, так и двух роботов сразу.

Девятого июля стало известно о прибытии на МКС космического робота CIMON, созданного компанией Airbus. Оборудование на станцию доставил космический грузовик Dragon.

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Автор: Олег Королев
#союз #мкс #робот федор
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