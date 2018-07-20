Команду из двух роботов «Федор» могут отправить на МКС

На Международную космическую станцию отправят команду из двух роботов «Федор» в августе 2019 года.

Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли РФ.

Собеседник агентства сообщил, что рассматривается идея использовать запуск беспилотного корабля «Союз» для тестового полета команды роботов в космос. Предполагается как полет одного, так и двух роботов сразу.

Девятого июля стало известно о прибытии на МКС космического робота CIMON, созданного компанией Airbus. Оборудование на станцию доставил космический грузовик Dragon.