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 Переводчик Рейгана возмутился вызовом на допрос его коллеги с саммита РФ-США

Переводчик Рейгана возмутился вызовом на допрос его коллеги с саммита РФ-США
Команду из двух роботов «Федор» могут отправить на МКС

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 Скидки по Fan ID предлагают продлить в России до конца года

Скидки по Fan ID предлагают продлить в России до конца года
Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

 Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США

Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США
При крушении лодки в США погибли восемь человек

При крушении лодки в США погибли восемь человек

 Переводчик Рейгана возмутился вызовом на допрос его коллеги с саммита РФ-США

Переводчик Рейгана возмутился вызовом на допрос его коллеги с саммита РФ-США
5:37   20 Июля 2018
Весь мир

Переводчик Рейгана возмутился вызовом на допрос его коллеги с саммита РФ-США

Переводчик Рейгана возмутился вызовом на допрос его коллеги с саммита РФ-США

Переводчик экс-президента США Рональда Рейгана Димитрий Заречняк заявил, что возмущен планами американских конгрессменов вызвать на допрос его коллегу, которая работала на российско-американском саммите в Хельсинки.

Заречняк в интервью РИА «Новости» заявил, что никогда раньше не видел такого рода намерения. По его мнению, подобные поползновения возмутительны.

Ранее стало известно, что ряд американских политиков после встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили о необходимости вызвать переводчицу Марину Гросс в Конгресс США для дачи показаний. Комитет сената по разведке заблокировал данное предложение.

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп #саммит #хельсинки #переводчик
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