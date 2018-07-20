Переводчик Рейгана возмутился вызовом на допрос его коллеги с саммита РФ-США

Переводчик экс-президента США Рональда Рейгана Димитрий Заречняк заявил, что возмущен планами американских конгрессменов вызвать на допрос его коллегу, которая работала на российско-американском саммите в Хельсинки.

Заречняк в интервью РИА «Новости» заявил, что никогда раньше не видел такого рода намерения. По его мнению, подобные поползновения возмутительны.

Ранее стало известно, что ряд американских политиков после встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили о необходимости вызвать переводчицу Марину Гросс в Конгресс США для дачи показаний. Комитет сената по разведке заблокировал данное предложение.