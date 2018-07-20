В ЕС прокомментировали принятие Израилем закона о еврейском государстве

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила об обеспокоенности принятием в Израиле закона о еврейском характере государства.

По ее словам, в Евросоюзе считают единственным путем вперед решение «два народа - два государства».

Могерини уверена, что Израилю следует избегать любых шагов, которые затруднят или сделают невозможным воплощение этого решения в жизнь.

Ранее сообщалось, что парламент Израиля 19 июля принял закон о еврейском характере государства. Закон уже вызвал протесты среди арабского меньшинства.