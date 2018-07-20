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 Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии Синдзо Абэ

Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии Синдзо Абэ
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 Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов

Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов
В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

 Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

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 Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии Синдзо Абэ

Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии Синдзо Абэ
4:58   20 Июля 2018
Весь мир

Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии Синдзо Абэ

Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии Синдзо Абэ

Шесть оппозиционных партий Японии внесли в нижнюю палату парламента о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра Синдзо Абэ.

Генсек «Конституционно-демократической партии» Фукуяму Тэцуро заявляет, что причиной этому стало то, что администрация Абэ не рассказывает правды о скандалах вокруг организаций «Моритомо гакуэн» и «Какэ гакуэн».

Резолюция будет рассмотрена в течение дня. ТАСС отмечает, что документ не будет принят, поскольку обе палаты контролирует правящая «Либерально-демократическая партия» во главе с Синдзо Абэ.

В последние два года правительство Абэ затронули скандалы, которые имеют отношение к министерству финансов. В частности, Минфин признался в подделке документов о продаже государственной земли по заниженной стоимости организации «Моритомо гакуэн», связанной с женой Синдзо Абэ - Акиэ Абэ.

Второй скандал связан с созданием ветеринарного училища организацией «Какэ гакуэн», в помощи которому заподозрили премьера.

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Автор: Олег Королев
#япония #синдзо абэ
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