В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

Плохие отношения РФ привели к падению транзитной отрасли и пищевой промышленности в Латвии, заявил экс-министр сообщения страны Анрийс Матисс.

В интервью Dienas Bizness политик отметил, что ограничительные меры США и ЕС против России и ответные санкции Москвы негативно повлияли на экономику Латвии. По его мнению, по этой причине улучшение отношений между Россией и западными странами пойдет Риге лишь на пользу.

Политик заявил, что экономика Латвии находится в серьезной зависимости от России. По его мнению, Рига может найти рынки сбыта для рыбной продукции, однако есть риск потерять российский транзит.

Экс-министр призвал Латвию к к сотрудничеству с Москвой не только в экономическом, но и в политическом плане.