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Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов
В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

 Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

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4:41   20 Июля 2018
Ближнее зарубежье

В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

Плохие отношения РФ привели к падению транзитной отрасли и пищевой промышленности в Латвии, заявил экс-министр сообщения страны Анрийс Матисс.

В интервью Dienas Bizness политик отметил, что ограничительные меры США и ЕС против России и ответные санкции Москвы негативно повлияли на экономику Латвии. По его мнению, по этой причине улучшение отношений между Россией и западными странами пойдет Риге лишь на пользу.

Политик заявил, что экономика Латвии находится в серьезной зависимости от России. По его мнению, Рига может найти рынки сбыта для рыбной продукции, однако есть риск потерять российский транзит.

Экс-министр призвал Латвию к к сотрудничеству с Москвой не только в экономическом, но и в политическом плане.

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #латвия #санкции #рига
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