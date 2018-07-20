Посольство РФ в США рассказало о состоянии Бутиной

Посольство РФ в США сообщило, что арестованная в американскими властями россиянка Мария Бутина тяжело адаптируется к американской тюрьме.

На странице дипмиссии в Facebook отмечается, что, несмотря на психологическое давление, которое российской гражданке пришлось пережить в ходе ареста, она чувствует себя нормально и на здоровье не жалуется.

Подчеркивается, что Бутина «держится бодро», уверена в своей невиновности и твердо намерена доказывать это в суде.

Российские дипломаты заявляют, что продолжат оказывать Бутиной всю необходимую помощь. Посольство запросило у американской стороны разъяснений по поводу ее ареста.