Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 125 человек

Число подтвержденных случаев гибели людей при извержении вулкана в Гватемале увеличилось до 125 человек.

Извержение Фуэго произошло третьего июня. Ранее сообщалось о 120 погибших и 332 пропавших без вести в результате стихийного бедствия.

Канал Noticias24 со ссылкой на представителя Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давид де Леона сообщает, что судебным медикам удалось опознать еще четыре тела, найденных в зоне извержения.

Власти Гватемалы объявили ряд поселений и зон в районе вулкана опасными для жизни.