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 Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов

Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов
В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

 Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

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3:57   20 Июля 2018
Весь мир

Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 125 человек

Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 125 человек

Число подтвержденных случаев гибели людей при извержении вулкана в Гватемале увеличилось до 125 человек.

Извержение Фуэго произошло третьего июня. Ранее сообщалось о 120 погибших и 332 пропавших без вести в результате стихийного бедствия.

Канал Noticias24 со ссылкой на представителя Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давид де Леона сообщает, что судебным медикам удалось опознать еще четыре тела, найденных в зоне извержения.

Власти Гватемалы объявили ряд поселений и зон в районе вулкана опасными для жизни.

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Автор: Олег Королев
#вулкан #гватемала #фуэго
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