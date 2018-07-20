Разрушительное торнадо обрушилось на американский штат Айова

Торнадо, которое образовалось в американском штате Айова, повлекло немалые разрушения.

Об этом сообщает в четверг местное издание De Moines Register. Отмечается, что разгул стихии стал причиной эвакуации жителей в ряде районов штата. Несколько человек получили ранения.

В городе Пелла торнадо нанесло крупный ущерб одному из предприятий, несколько работников которого госпитализированы с травмами.

Кроме того, после разрушения зданий в городе Маршаллтаун власти решили эвакуировать жителей. Также непогода повредила одну из городских больниц. В результате ее пациентов пришлось перевезти в другое медицинское учреждение.