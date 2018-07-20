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 Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы

Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы
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 Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов

Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов
Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

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 Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»

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Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 125 человек

Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 125 человек

 Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы

Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы
3:44   20 Июля 2018
Весь мир

Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы

Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что распечатки переговоров американского лидера Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном не опубликуют.

В интервью телеканалу EWTN Помпео заявил, что будет удивлен, если общественность увидит распечатки с саммитов в Сингапуре и Хельсинки. По его мнению, это был о противоречило историческому прецеденту.

Он также отметил, что содержание переговоров с северокорейским лидером не подходит для публикации.

Политические оппоненты Трампа обеспокоены содержанием переговоров Трампа с Путиным и Ким Чен Ыном. В частности, демократы предлагали вызвать в конгресс США переводчика встречи Трампа и Путина.

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп #помпео
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