Скидки по Fan ID предлагают продлить в России до конца года

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой о продлении до конца года срок действия скидки в музеи для граждан РФ по паспорту болельщика (Fan ID).

С соответствующим предложение он обратился к вице-премьеру Российской Федерации Ольге Голодец. Об этом сообщает в пятницу РИА Новости.

Парламентарий отметил, что ранее президент страны Владимир Путин заявил, что гражданам других государств, у которых имеется паспорт болельщика, дадут право многократного въезда в РФ без визы до конца 2018 года. Соответствующий проект закона уже внесен в Госдуму РФ от всех фракций.