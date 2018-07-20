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Скидки по Fan ID предлагают продлить в России до конца года

Скидки по Fan ID предлагают продлить в России до конца года

 Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов

Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов
Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

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3:31   20 Июля 2018
Россия

Скидки по Fan ID предлагают продлить в России до конца года

Скидки по Fan ID предлагают продлить в России до конца года

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой о продлении до конца года срок действия скидки в музеи для граждан РФ по паспорту болельщика (Fan ID).

С соответствующим предложение он обратился к вице-премьеру Российской Федерации Ольге Голодец. Об этом сообщает в пятницу РИА Новости.

Парламентарий отметил, что ранее президент страны Владимир Путин заявил, что гражданам других государств, у которых имеется паспорт болельщика, дадут право многократного въезда в РФ без визы до конца 2018 года. Соответствующий проект закона уже внесен в Госдуму РФ от всех фракций.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #скидки #паспорт болельщика
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