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 Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов

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Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

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 Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»

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Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 125 человек

Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 125 человек

 Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы

Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы
3:21   20 Июля 2018
Весь мир

Помпео рассказал, чего Трамп достиг на переговорах в Хельсинки

Помпео рассказал, чего Трамп достиг на переговорах в Хельсинки

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки смог создать канал для диалога с Россией, заявил госсекретарь Майк Помпео.

В интервью телеканалу EWTN Помпео заявил, что президент США хотел создать канал для общения и диалога, и эта цель была достигнута.

Госсекретарь отметил, что Трамп намеревался взять две страны, которые шли в двусторонних отношениях по «плохому» пути, и попробовать изменить данный путь. 

Помпео подчеркивает, что у американского лидера нет заблуждений относительно российских вызовов. При этом он учитывает, что есть такие вещи, как совместная борьба с терроризмом и наличие ядерного оружия у обеих стран.

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Автор: Олег Королев
#трамп #хельсинки #помпео
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