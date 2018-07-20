Помпео рассказал, чего Трамп достиг на переговорах в Хельсинки

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки смог создать канал для диалога с Россией, заявил госсекретарь Майк Помпео.

В интервью телеканалу EWTN Помпео заявил, что президент США хотел создать канал для общения и диалога, и эта цель была достигнута.

Госсекретарь отметил, что Трамп намеревался взять две страны, которые шли в двусторонних отношениях по «плохому» пути, и попробовать изменить данный путь.

Помпео подчеркивает, что у американского лидера нет заблуждений относительно российских вызовов. При этом он учитывает, что есть такие вещи, как совместная борьба с терроризмом и наличие ядерного оружия у обеих стран.