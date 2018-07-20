Мы в соц.сетях:
Скидки по Fan ID предлагают продлить в России до конца года

Скидки по Fan ID предлагают продлить в России до конца года

 Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов

Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов
Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

 Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»

Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»
Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 125 человек

Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 125 человек

 Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы

Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы
Скидки по Fan ID предлагают продлить в России до конца года

Скидки по Fan ID предлагают продлить в России до конца года

 Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов

Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов
Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

 Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»

Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»
Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 125 человек

Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 125 человек

 Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы

Помпео: Распечатки переговоров Трампа с Путиным не будут обнародованы
3:03   20 Июля 2018
Весь мир

Колонна из 22 автобусов вышла с захваченной боевиками территории Сирии

Колонна из 22 автобусов вышла с захваченной боевиками территории Сирии

Колонна с жителями Фуа и Кефрая вышла с территории, захваченной боевиками в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на  источник в сирийской службе безопасности.

Ранее стало известно, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в России) задержали при эвакуации более 22 автобусов. Террористы потребовали выдать более шести сотен боевиков, которые добровольно отказались выезжать в Идлиб.

Собеседник агентства сообщил, что данная колонна в направлении КПП «Аль-Хадер — Аль-Иис» является четвертой. Отмечается, что затем автобусы направятся в центр временного проживания в Джибрине.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #боевики #колонна
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...