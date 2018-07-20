Колонна из 22 автобусов вышла с захваченной боевиками территории Сирии

Колонна с жителями Фуа и Кефрая вышла с территории, захваченной боевиками в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сирийской службе безопасности.

Ранее стало известно, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в России) задержали при эвакуации более 22 автобусов. Террористы потребовали выдать более шести сотен боевиков, которые добровольно отказались выезжать в Идлиб.

Собеседник агентства сообщил, что данная колонна в направлении КПП «Аль-Хадер — Аль-Иис» является четвертой. Отмечается, что затем автобусы направятся в центр временного проживания в Джибрине.