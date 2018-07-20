Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в пятницу отправится в рабочую поездку в Карелию.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кабмина РФ. Отмечается, что премьер в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов и переработки древесины.

По информации правительства, в совещании поучаствуют вице-премьер Алексей Гордеев, глава российского Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, представители руководства профильных ведомств, главы ряда регионов страны. При этом, подчеркивают в пресс-службе, с руководителем Карелии Артуром Парфенчиковым глава правительства РФ проведет встречу отдельно.