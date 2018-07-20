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 Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов

Медведев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам охраны лесов
Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

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2:41   20 Июля 2018
Россия

Захарова рассказала, почему Лавров не пользуется соцсетями

Захарова рассказала, почему Лавров не пользуется соцсетями

Глава МИД РФ Сергей Лавров не заводит аккаунты в соцсетях из-за нехватки времени, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В интервью «Коммерсанту» Захарова отметила, что заниматься соцсетями нужно самостоятельно, а не благодаря помощником, поскольку на страницах должна быть правдивая личная история.

Она отметила, что у Лаврова с его объемами работы и графиком вести самому аккаунты просто не выйдет.

Захарова добавила, что официальные страницы министерства иностранных дел России регулярно приводят цитаты министра и публикуют фото с мероприятий с его участием, а также отвечают читателям на их вопросы.

В мае минувшего года Захарова сообщила, что сама пишет тексты для публикации в соцсетях.

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Автор: Олег Королев
#захарова #лавров #мид рф #соцсети
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