Захарова рассказала, почему Лавров не пользуется соцсетями

Глава МИД РФ Сергей Лавров не заводит аккаунты в соцсетях из-за нехватки времени, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В интервью «Коммерсанту» Захарова отметила, что заниматься соцсетями нужно самостоятельно, а не благодаря помощником, поскольку на страницах должна быть правдивая личная история.

Она отметила, что у Лаврова с его объемами работы и графиком вести самому аккаунты просто не выйдет.

Захарова добавила, что официальные страницы министерства иностранных дел России регулярно приводят цитаты министра и публикуют фото с мероприятий с его участием, а также отвечают читателям на их вопросы.

В мае минувшего года Захарова сообщила, что сама пишет тексты для публикации в соцсетях.