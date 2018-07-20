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Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

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2:41   20 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире «Громадского радио» сообщил, что необходимо заминировать Азовское море.

Как отметил украинский военный, проложенные по Азовскому морю «взрывные и неразрывные ограждения» способствуют предотвращению потерь страны от «действий российских военных кораблей» и обезопасят Украину от якобы возможной высадки российских военных.

Чтобы те, кто проживает на Украине, не подорвались на таких заграждениях, Гайдук придумал проводить их по заранее контролируемым фарватерам в составе морских караванов.

 

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Автор: Алла Ларионова
#украина #политика #общество #азовское море
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