Украинский вице-адмирал предлагает заминировать Азовское море

Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире «Громадского радио» сообщил, что необходимо заминировать Азовское море.

Как отметил украинский военный, проложенные по Азовскому морю «взрывные и неразрывные ограждения» способствуют предотвращению потерь страны от «действий российских военных кораблей» и обезопасят Украину от якобы возможной высадки российских военных.

Чтобы те, кто проживает на Украине, не подорвались на таких заграждениях, Гайдук придумал проводить их по заранее контролируемым фарватерам в составе морских караванов.