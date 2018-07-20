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Российский сенатор Пушков прокомментировал приглашение Путина в США

Российский сенатор Пушков прокомментировал приглашение Путина в США

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2:24   20 Июля 2018
Весь мир

Российский сенатор Пушков прокомментировал приглашение Путина в США

Российский сенатор Пушков прокомментировал приглашение Путина в США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал приглашение российского лидера Владимира Путина в США.

Накануне пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс написала в Twitter, что Дональд Трамп приглашает Путина посетить Вашингтон осенью. Она подчеркнула, что обсуждение данного вопроса уже ведется.

Член Совфеда написал на своей странице в Twitter, что приглашение Путина в Вашингтон является нестандартным ходом Трампа. По мнению Пушкова, это является ответом на антитрамповскую историю в США после саммита в Хельсинки.

Сенатор заявил, что таким образом Трамп стоит на своем намерении наладить диалог с Россией.

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Автор: Олег Королев
#путин #пушков #трамп
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