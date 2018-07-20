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 В Минобороны РФ рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В Минобороны РФ рассказали о разведактивности у границ России за неделю
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2:03   20 Июля 2018
Россия

В Минобороны РФ рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В Минобороны РФ рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Возле воздушных и морских российских границ разведывательную деятельность за неделю вели 25 летательных аппаратов, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

В опубликованном материале говорится, что истребители из состава дежурных сил противо-воздушной обороны РФ поднимались в воздух 12 раз за неделю для того, чтобы не допустить нарушения российской границы.

Ранее сообщалось, что с 6 по 13 июля разведывательную деятельность вели у границ РФ 15 летательных аппаратов. За этот период истребители из состава дежурных сил ПВО семь раз поднимались в воздух.

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Автор: Олег Королев
#границы #пво #минобороны рф
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