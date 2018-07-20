Россия провела в Казахстане успешный пуск новой ракеты системы ПРО

Россия провела успешные пуски новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Боевые расчеты ПРО ВКС успешно провели испытательный пуск новой модернизированной ракеты противоракетной обороны РФ.

Замком объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько сообщил, что противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

Система ПРО ВКС РФ предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также предупреждения ракетных атак.