Россия провела в Казахстане успешный пуск новой ракеты системы ПРО
Россия провела успешные пуски новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».
Боевые расчеты ПРО ВКС успешно провели испытательный пуск новой модернизированной ракеты противоракетной обороны РФ.
Замком объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько сообщил, что противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.
Система ПРО ВКС РФ предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также предупреждения ракетных атак.