Думский комитет одобрил проект реструктуризации долгов при банкротстве юрлиц

Комитет Государственной думы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал парламентариям принять во втором чтении законопроект, вводящий в РФ процедуру реструктуризации долгов при банкротстве юридических лиц.

Предлагаемый документ предусматривает расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц посредством введения новой процедуры, которой является реструктуризация их долгов. На рассмотрение депутатов ГД РФ его намереваются вынести 24 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комитете.

В настоящее время должники не рассматривают процедуру банкротства для решения финансовых трудностей. Большинство дел о банкротстве заводят лишь по заявлениям кредиторов, когда уже исчерпаны все другие возможности по взысканию долгов.