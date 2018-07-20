Омбудсмен по правам человека потребует от Минюста США освободить Бутину

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о намерении обратиться в американский Минюст с просьбой освободить арестованную Марию Бутину.

Омбудсмен сообщила «Известиям», что обязательно напишет обращения в международные инстанции и министерство юстиции США с просьбой разобраться и освободить ее как невиновного человека.

Москалькова заявила, что важно, когда не только определенный контроль, но и забота о человеке, который попал в беду на территории другой страны.

Ранее сообщалось, что наибольшую обеспокоенность омбудсмена вызывают нарушения прав граждан РФ на Украине и в США.