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 Омбудсмен по правам человека потребует от Минюста США освободить Бутину

Омбудсмен по правам человека потребует от Минюста США освободить Бутину
1:24   20 Июля 2018
Весь мир

Омбудсмен по правам человека потребует от Минюста США освободить Бутину

Омбудсмен по правам человека потребует от Минюста США освободить Бутину

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о намерении обратиться в американский Минюст с просьбой освободить арестованную Марию Бутину.

Омбудсмен сообщила «Известиям», что обязательно напишет обращения в международные инстанции и министерство юстиции США с просьбой разобраться и освободить ее как невиновного человека. 

Москалькова заявила, что важно, когда не только определенный контроль, но и забота о человеке, который попал в беду на территории другой страны.

Ранее сообщалось, что наибольшую обеспокоенность омбудсмена вызывают нарушения прав граждан РФ на Украине и в США.

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Автор: Олег Королев
#москалькова #минюст сша #бутина
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