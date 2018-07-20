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 В Минобороны РФ рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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1:18   20 Июля 2018
Весь мир

Трамп: Обама вел себя с Россией как «настоящий слабак»

Трамп: Обама вел себя с Россией как «настоящий слабак»

Президент США Дональд Трамп полагает, что его предшественник на посту главы Белого дома Барак Обама вел себя в отношении России как «настоящий слабак».

В интервью телеканалу CNBC Трамп напомнил о введении санкций в отношении РФ и о высылке из США российских дипломатов при его правлении. Он заявил, что до него никто не вел себя подобным образом в отношении Москвы.

«Обама этого не делал. Обама был слабаком для России, он был настоящим слабаком», — подытожил нынешний американский лидер.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #обама #политика #трамп
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