Трамп: Обама вел себя с Россией как «настоящий слабак»

Президент США Дональд Трамп полагает, что его предшественник на посту главы Белого дома Барак Обама вел себя в отношении России как «настоящий слабак».

В интервью телеканалу CNBC Трамп напомнил о введении санкций в отношении РФ и о высылке из США российских дипломатов при его правлении. Он заявил, что до него никто не вел себя подобным образом в отношении Москвы.