Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»

Для прекращения строительства «Северного потока - 2» Украина должна вернуть отношения с Россией в «разумное русло», заявила украинский экс-депутат Анна Герман.

Политик считает, что нынешние власти Украины неспособны наладить отношения с Москвой, поэтому в стране нужно провести досрочные выборы в Верховную раду и выбрать «вменяемых людей».

Герман заявила, что после выборов появится возможность пересмотреть подход к отношениям с Россией, что позволит прийти к компромиссу по «Северному потоку - 2».

Также она подчеркнула, что если проект реализуют, то Киев потеряет «перспективу государственности».