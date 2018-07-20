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1:01   20 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»

Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»

Для прекращения строительства «Северного потока - 2» Украина должна вернуть отношения с Россией в «разумное русло», заявила украинский экс-депутат Анна Герман.

Политик считает, что нынешние власти Украины неспособны наладить отношения с Москвой, поэтому в стране нужно провести досрочные выборы в Верховную раду и выбрать «вменяемых людей».

Герман заявила, что после выборов появится возможность пересмотреть подход к отношениям с Россией, что позволит прийти к компромиссу по «Северному потоку - 2».

Также она подчеркнула, что если проект реализуют, то Киев потеряет «перспективу государственности».

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Автор: Олег Королев
#украина #северный поток - 2
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