Россия занимает 16-е место среди стран Европы по стоимости бензина

Жители Люксембурга могут на свои средние зарплаты в первом полугодии 2018 года купить больше всего бензина (2,7 тысячи литров) среди стран Европы. Пока Россия по этому показателю на 16 месте.

Соответствующее исследование провело рейтинговое агентство «РИА Рейтинг».

Список составлен специалистами на основе данных статистики государств Европы по состоянию на начало июля текущего года по ценам на топливо с октановым числом 95. Стоимость и ее динамика рассчитывались в национальной валюте государств.

Второе место после Люксембурга занимет Норвегия с 2,2 тысячами литров. В первую пятерку списка также попали Австрия, Британия и Швеция. Жители этих стран могут купить на свои среднемесячные оклады свыше 1,8 тысячи литров бензина. Россияне в настоящее время могут позволить себе 853 литров наряду с греками и итальянцами.