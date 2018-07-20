Трамп заявил, что может стать «злейшим врагом» Путина

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не удастся наладить отношения, то он станет его врагом.

В интервью телеканалу CNBC Трамп рассказал, что будет «злейшим врагом» Путина, если отношения США и РФ не сложатся.

Первая встреча Путина и Трампа в полном формате состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала больше двух часов беседовали с глазу на глаз, после чего делегации поужинали в расширенном составе, а после ответили на вопросы от журналистов. Главы государств по итогам встречи заявили о заинтересованности в улучшении отношений Вашингтона и Москвы.