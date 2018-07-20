Мы в соц.сетях:
Думский комитет одобрил проект реструктуризации долгов при банкротстве юрлиц

Думский комитет одобрил проект реструктуризации долгов при банкротстве юрлиц

 В Минобороны РФ рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В Минобороны РФ рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»

Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»

 Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике
Российский сенатор Пушков прокомментировал приглашение Путина в США

Российский сенатор Пушков прокомментировал приглашение Путина в США

 Омбудсмен по правам человека потребует от Минюста США освободить Бутину

Омбудсмен по правам человека потребует от Минюста США освободить Бутину
Думский комитет одобрил проект реструктуризации долгов при банкротстве юрлиц

Думский комитет одобрил проект реструктуризации долгов при банкротстве юрлиц

 В Минобороны РФ рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В Минобороны РФ рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»

Украинский политик рассказала о способе «остановить» «Северный поток - 2»

 Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике
Российский сенатор Пушков прокомментировал приглашение Путина в США

Российский сенатор Пушков прокомментировал приглашение Путина в США

 Омбудсмен по правам человека потребует от Минюста США освободить Бутину

Омбудсмен по правам человека потребует от Минюста США освободить Бутину
0:41   20 Июля 2018
Весь мир

Трамп заявил, что может стать «злейшим врагом» Путина

Трамп заявил, что может стать «злейшим врагом» Путина

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не удастся наладить отношения, то он станет его врагом.

В интервью телеканалу CNBC Трамп рассказал, что будет «злейшим врагом» Путина, если отношения США и РФ не сложатся.

Первая встреча Путина и Трампа в полном формате состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала больше двух часов беседовали с глазу на глаз, после чего делегации поужинали в расширенном составе, а после ответили на вопросы от журналистов. Главы государств по итогам встречи заявили о заинтересованности  в улучшении отношений Вашингтона и Москвы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #трамп #российско-американские отношения
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...