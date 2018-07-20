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Омбудсмен Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян на Украине

Омбудсмен Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян на Украине

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МИД РФ запустил флешмоб в поддержку россиянки Бутиной
Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

 ОБСЕ: Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры

ОБСЕ: Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры
Омбудсмен Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян на Украине

Омбудсмен Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян на Украине

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0:25   20 Июля 2018
Весь мир

Омбудсмен Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян на Украине

Омбудсмен Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова наиболее обеспокоена нарушениям прав граждан РФ в США и на Украине.

Москалькова в интервью «Известиям» заявила, что Украина и США являются странами, где нарушение прав россиян вызывает наибольшее беспокойство.

Омбудсмен рассказала, что на Украине находится более 400 заключенных граждан России. Москалькова считает, что среди них есть как те, кто действительно совершал преступления, так и те, кто стал жертвой произвола, нацеленного на создание «фонда» для обмена заключенных в России украинцев.

Накануне российский лидер Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудили вопрос обмена удерживаемыми лицами и посещение омбудсменами содержащихся в заключении.

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Автор: Олег Королев
#сша #украина #москалькова #россияне #нарушение прав человека
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