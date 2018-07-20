Омбудсмен Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова наиболее обеспокоена нарушениям прав граждан РФ в США и на Украине.

Москалькова в интервью «Известиям» заявила, что Украина и США являются странами, где нарушение прав россиян вызывает наибольшее беспокойство.

Омбудсмен рассказала, что на Украине находится более 400 заключенных граждан России. Москалькова считает, что среди них есть как те, кто действительно совершал преступления, так и те, кто стал жертвой произвола, нацеленного на создание «фонда» для обмена заключенных в России украинцев.

Накануне российский лидер Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудили вопрос обмена удерживаемыми лицами и посещение омбудсменами содержащихся в заключении.