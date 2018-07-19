Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Американский президент Дональд Трамп приглашает своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью.

Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в Twitter.

Она отметила, что на прошедшем в Хельсинки саммите президент Соединенных Штатов согласился на диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности России и США. Президент глава Белого дома попросил советника по национальной безопасности США Джона Болтона пригласить Путина в американскую столицу осенью. Обсуждение данного вопроса уже ведется.