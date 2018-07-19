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 Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Трамп пригласил Путина в Вашингтон
Кандидаты ЛДПР и КПРФ зарегистрированы в Думу на довыборах от Калининградской области

Кандидаты ЛДПР и КПРФ зарегистрированы в Думу на довыборах от Калининградской области

 МИД РФ запустил флешмоб в поддержку россиянки Бутиной

МИД РФ запустил флешмоб в поддержку россиянки Бутиной
Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

 ОБСЕ: Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры

ОБСЕ: Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры
Омбудсмен Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян на Украине

Омбудсмен Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян на Украине

 Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Трамп пригласил Путина в Вашингтон
23:51   19 Июля 2018
Весь мир

Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Американский президент Дональд Трамп приглашает своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью.

Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в Twitter.

Она отметила, что на прошедшем в Хельсинки саммите президент Соединенных Штатов согласился на диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности России и США. Президент глава Белого дома попросил советника по национальной безопасности США Джона Болтона пригласить Путина в американскую столицу осенью. Обсуждение данного вопроса уже ведется.

 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #путин #политика #трамп
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