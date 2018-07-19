Кандидаты ЛДПР и КПРФ зарегистрированы в Думу на довыборах от Калининградской области

Калининградский областной избирком зарегистрировал двух кандидатов для участия в довыборах депутата Государственной думы России от региона по одномандатному избирательному округу № 98. Удостоверения выданы Игорю Ревину от КПРФ и Евгению Мишину от ЛДПР.

Как сообщает в четверг пресс-служба региональной избирательной комиссии, собирать подписи избирателей кандидатами не потребуется. Евгений Мишин является координатором местного отделения ЛДПР. Ревин занимает пост первого секретаря калининградского обкома коммунистической партии.

Кроме того, ранее на участие в довыборах в нижнюю палату парламента РФ от данного региона подал экс-глава Калининграда Александр Ярошук, заручившийся поддержкой «Единой России», а также претендент от партии «Справедливая Россия» Константин Дорошок.