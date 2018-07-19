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МИД РФ запустил флешмоб в поддержку россиянки Бутиной

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 «Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера

«Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера
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 Протесты в Ираке: 12 погибших, около 600 постравших

Протесты в Ираке: 12 погибших, около 600 постравших
22:41   19 Июля 2018
Весь мир

В США за полтора миллиона долларов продали целый город

В США за полтора миллиона долларов продали целый город

Заброшенный шахтерский город Серро Гордо (штат Калифорния) продали за 1,4 миллиона долларов, новый владелец хочет открыть его для посетителей.

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Серро Гордо, как отмечается на сайте населенного пункта, считается одним из лучших аутентичных шахтерских городов в штате. Денежно ему помогает исторический фонд Серро Гордо, а также частные организации и благотворители, которые хотят помочь сохранить и открыть для туристов этот исторический объект.

 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #туризм #город #общество #продажа
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