В США за полтора миллиона долларов продали целый город

Заброшенный шахтерский город Серро Гордо (штат Калифорния) продали за 1,4 миллиона долларов, новый владелец хочет открыть его для посетителей.

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Серро Гордо, как отмечается на сайте населенного пункта, считается одним из лучших аутентичных шахтерских городов в штате. Денежно ему помогает исторический фонд Серро Гордо, а также частные организации и благотворители, которые хотят помочь сохранить и открыть для туристов этот исторический объект.