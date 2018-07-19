Протесты в Ираке: 12 погибших, около 600 постравших

Как минимум 12 мирных человек погибли, 571 получили ранение с момента начала массовых протестов в городах на юге Ирака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Высшего комиссариата по правам человека в Ираке.

Среди мирных жителей ранено среди 195 человек, среди сил безопасности —371, уточняется в заявлении. В документе также сообщается, что разрушены 47 зданий, из них 18 — правительственные, 22 штаб-квартиры партий, семь жилых зданий. Сожжены 25 автомобилей. Также сообщается о задержании 302 демонстрантов.

Очагом акций протеста, начавшихся на юге Ирака с 9 июля, стал портовый город Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, выступающего против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. Выступающие требуют от властей покончить с перебоями водоснабжения и электричества. Ситуацию усугубила жара, превысившая в южных провинциях страны 50 градусов. Позже протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар, Басра и Бабиль. Демонстрантов поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Правительство Ирака создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих. Власти страны пообещали жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Кроме этого, правительство пообещало создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.

Государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники ранее сообщало, что армейские части страны были приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения конфликта. Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.