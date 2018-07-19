Ципрас экстренно встретился с главой МИД Греции для обсуждения отношений с Россией

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас провел срочную встречу с министром иностранных дел Никосом Котзиасом в связи с обострившейся ситуацией в отношениях с Россией. Информацию передает Афинское агентство новостей АМНА.

Глава ведомства сообщил, что Греция решительно отреагирует на любой вопрос, касающийся национального суверенитета. Несмотря на это, Афины также подчеркнули, что правительство проводило и продолжит проводить свою политику развития отношений с Россией на двустороннем и многостороннем уровнях.

Агентством приведены слова посла России в Греции Андрея Маслова российским журналистам, о том, что визит в Грецию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планировавшийся на осень, на данный момент отложен. Маслов заявил, что РФ примет ответные действия на высылку своих дипломатов, но ещё не определено, когда это произойдёт.

Греческие дипломатические источники заявили, комментируя слова поста, что в любом случае приветствуют приезд главу МИДа России в Афины, передает АМНА. Глава МИД Греции Котзиас на совместной пресс-конференции с Лавровым в Москве 13 июня заявил, что «подтвердил приглашение своему коллеге приехать в Афины в сентябре».

Греческая газета «Катимерини» 11 июля со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну за действия «против национальной безопасности». Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя высылку российских дипломатов, указал на «поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония». Чиновник в правительстве Греции утверждает, что высылка российских дипломатов из Греции никак не связана с отношениями двух стран, а является конкретным инцидентом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка дипломатов РФ из Греции не останется без последствий. Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг Захаровой, обвинило ведомство в постоянном неуважении к Греции, а также во вмешательстве во внутренние дела.