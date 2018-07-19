Источник: Огонь в сирийской провинции Кунтейра полностью прекращен

В провинции Кунтейра на Юге страны удалось достичь соглашение о полном прекращении огня. Это произошло в рамках договоренности о выводе боевиков и примирении.

Информацию передает РИА Новости с ссылкой на источник в сирийской службе безопасности. Источник сообщил, что сирийской армия вернется на все свои позиции в рамках договора от 1974 года. Такое решение принято в связи с выводом в Идлиб непримиримых боевиков и со сдачей тяжелого оружия, а также восстановления статуса согласившихся оружие и пройти процесс реабилитации.

Первую партии боевиков начнут выводить в ночь с четверга на пятницу, в течение нескольких дней.