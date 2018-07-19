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 «Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера

«Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера
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 «Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера

«Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера
Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

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21:19   19 Июля 2018
Россия

«Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера

«Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера

Выявленные ЦБ 16 фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей оказались низкокачественными подделками, распечатанными на принтере. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе «Гознака» рассказали, что подобные подделки рассчитаны на невнимательных людей и на незнание признаков подлинности новых банкнот. По словам представителя «Гознака», для человека, интересовавшегося информацией о новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей, не может оказаться сколько-то сложным выявление подобного рода фальшивки.

Ранее в четверг Банк России опубликовал отчет по фальшивым купюрам за второй квартал текущего года. Всего регулятором были обнаружены 9415 поддельных дензнаков, 16 из них – подделки купюр номиналом в 2000 рублей.

Накануне чемпионата мира по футболу регулятор запустил приложение для мобильных устройств. С его помощью любой держатель купюры может самостоятельно убедиться в ее подлинности.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #центробанк #гознак #фальшивки
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