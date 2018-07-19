Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

Назначение Дмитрия Козака специальным представителем президента РФ по Молдавии — сигнал особого внимания к республике и региону в целом. Об этом заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду.

«Мы надеемся, что это посыл к улучшению отношений и поиску компромиссных решений по восстановлению диалога между Молдавией и Россией», — заявил Канду на брифинге в четверг.

Парламентарий отметил, что считает Козака профессионалом с внушительным опытом. По его словам, данное назначение, это «возможно, протянутая рука», на что следует реагировать исходя из принципов взаимного уважения и продуктивных отношений.

«Будет нелегко, учитывая тот неприятный опыт с меморандумом Козака, поскольку власти Молдовы ни в каких вариантах не рассматривают элементы федерализации», — подчеркнул Канду.

Указ президента РФ Владимира Путина о назначении Козака спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией был подписан 11 июля.

Под «меморандумом Козака» подразумевается план 2003 года по решению приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии. Тогда экс-президент Молдавии Владимир Воронин отказался подписать этот документа из-за опасений, что реализация плана может привести к независимости непризнанной Республики Приднестровье.

Приднестровье, более половины жителей которого составляют русские и украинцы, начало добиваться выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Тогда местные политики объясняли это стремление возможностью присоединения на волне национализма Молдавии к Румынии. В 1992 году власти Молдавии попытались решить проблему силовым путем. Приднестровье оказало решительное сопротивление, после чего Кишинев фактически утратил контроль над территорией Приднестровья.