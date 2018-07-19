Поправки в японский закон о Курилах препятствуют сотрудничеству, считает МИД

Внесение Японией поправок в ее закон о южных Курилах препятствует развитию переговоров по совместной хозяйственной деятельности (СХД) на островах. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Парламент Японии принял ряд поправок в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года. В сообщении МИД говорится, что в утвержденном законопроекте СХД согласовано с надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» южных Курил, и фактически ставится в один ряд с мерами по «возвращению территорий». МИД толкует законопроект как попытку предрешить исход соответствующих переговоров и препятствие для дальнейшего продвижения в сотрудничестве.

Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в сентябре 2017 года обсудили возможности ведения общей деятельности на островах в пяти различных сферах: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике, а также переработке мусора. Южные Курилы дважды посещали японские бизнес-миссии, чтобы изучить все перспективы сотрудничества с российскими партнерами. На ближайшее время уже запланирована третья подобная поездка.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Страна надеется решить территориальные проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе через ведение совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Токио ранее поставил возвращение четырех островов необходимым условием заключения мирного договора с РФ, который не подписывали с окончания Второй мировой войны. Москва убеждена, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформлению не подлежит вопросам.