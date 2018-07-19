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20:36   19 Июля 2018
Весь мир

Британия начала понимать бесполезность пустых версий по Солсбери — посольство РФ

Британия начала понимать бесполезность пустых версий по Солсбери — посольство РФ

Российское посольство в Великобритании прокомментировало информацию о якобы идентифицированных подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Дипломаты обратили внимание, что Лондон начинает понимать, что уже невозможно тиражировать бездоказательные обвинения.

В посольстве ознакомились с сообщением новостного агентства Press Association о том, что следствие якобы установило личности отравителей на основании записей камер видеонаблюдения и проверки списков пассажиров, пересекавших границу Великобритании в тот период времени.

Диппредставительство отметило, что этому сообщению уже дал оценку госминистр по вопросам безопасности в министерстве внутренних дел Бен Уоллес. Британский чиновник отнес сообщение к категории основанных на недостоверной информации и откровенно спекулятивных. По сути, он назвал его фейком.

Также привлекает внимание заявление лондонской полиции по отравлению в Солсбери, опубликованное Daily Mail 17 июля. Скотленд-Ярд заявил агентству, что «расследование нападения в Солсбери продолжается, и мы не готовы обсуждать какие-либо версии случившегося», то есть о неких «идентифицированных россиянах» они не говорили.

«Отрадно, что полиция, а в лице Уоллеса и члены правительства, начинают осознавать, что бесконечно тиражировать непроверенные версии, не предоставляя какие-либо доказательства, невозможно, — сказали в посольстве. — Если бы британское политическое руководство  само не поспешило в марте выдвинуть ничем не подкрепленные обвинения в адрес РФ вместо того, чтобы дождаться результатов следствия, то госминистру и Скотланд-Ярду не пришлось бы опровергать такие сообщения».

Завершая комментарий, российское посольство вновь призвало официальный Лондон осуществлять расследование транспарентно. Это позволит избежать распространения слухов и утечек, вводящих в заблуждение британскую и мировую общественность.

«Со своей стороны подтверждаем готовность российских правоохранителей, чьи запросы об оказании правовой помощи продолжают оставаться без ответа, приступить к сотрудничеству», — подытожили в диппредставительстве.

Британия начала понимать бесполезность тиражирования пустых версий по Солсбери — посольство РФ

4 марта в британском городе Солсбери, согласно утверждениям Лондона, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее судимый за госизмену, и его дочь Юлия. Лондон сразу заявил, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом А234 причастна Россия. Москва категорически это отрицает.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #весь мир #посольство рф #скрипали #сосбери
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