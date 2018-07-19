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20:52   19 Июля 2018
Россия

Из России не только с любовью. Что увезли болельщики ЧМ-2018

Из России не только с любовью. Что увезли болельщики ЧМ-2018

В РЖД не досчитались простыней, в отелях - пепельниц, в барах - стаканов. Но это мелочи. Отельеры, бармены и проводники зла на туристов не держат.

РЖД без простыней

Бесплатные поезда – одно из новшеств Чемпионата мира по футболу. Болельщики со всего мира могли путешествовать между городами-организаторами в России бесплатно, требовался только номер билета на матч. За 734 рейса РЖД перевезли 319 тысяч фанатов.

Из поездов иностранцы забирали с собой постельное белье, одеяла и подстаканники. Как рассказал начальник департамента управления  бизнес-блоком РЖД Павел Бурцев каналу НТВ унесенные простыни становились хорошим материалом для баннеров. Он объяснил, что такое проявление собственничества не считает воровством. Пассажиры были уверены, что если что-то выдается в поездке - значит оно бесплатное.

«Общие потери у нас в этом направлении – около миллиона рублей»,  –  подсчитал сумму потерь Бурцев.

Из России не только с любовью. Что увезли болельщики ЧМ-2018

Отель без пепельниц

Во время Чемпионата мира отельная индустрия  как обогатилась, так и понесла убытки. Одеяла остались на месте, а вот пепельницы привлекли  внимание иностранных болельщиков.

«После первых трех дней со приезда болельщиков уборщица обнаружила пропажу пепельниц в пяти номерах, еще через два дня – в семи», – рассказывала «Политике Сегодня» студентка СПбГУ, подрабатывающая администатором в петербургском мини-отеле «Мосты», Маргарита Воротникова. – После этого мы просто убрали их из комнат».

Самые популярные русские фразы у иностранных болельщиков, как вспомнила она, - «привет», «спасибо» и «не знаю». Учитывая уровень знания английского в России, туристы не могли элементарно заказать себе еду или вызвать такси. Приходилось помогать сотрудникам отеля.

Но в принципе никаких проблем иностранные болельщики не создавали. И если сравнивать их с российскими болельщиками, то даже вели себя более сдержанно. И победу, и поражение они принимали гораздо спокойнее.

«У нас жила семья из Уругвая. Когда их команда выиграла в матч с Россией, они преспокойно  вернулись в отели и легли спать,  – делится своими воспоминаниями администратор, –  Как будто ничего и не произошло».

Из России не только с любовью. Что увезли болельщики ЧМ-2018

Бар без стаканов

Спортивные бары пользовались особой популярностью у иностранных болельщиков. Как вспоминает бармен петербургского бара «За углом» Игорь Тишкин, смотреть прямые трансляции приходило много болельщиков из разных стран. Выделялись среди них гости из Поднебесной.

«Их команда не участвовала в Чемпионате мира, поэтому, кажется, они так переживали за чужие, –  смеется бармен. –  Говорили они всегда громко, только по этому признаку мы с официантами различали их в любой части бара».

Самыми эмоциональными болельщиками Тишкин назвал считающихся представитель педантичной нации. Во время матча Германии и Южной Кореи, один из посетителей бара разбил о стенку свой телефон.

«Немецкий не знаю, но думаю, дед обсуждал с кем-то матч по телефону, когда забили второй гол Германии, –  описывает инцидент свидетель. –  Старичок не был агрессивен или зол. Просто со всей силой кинул телефон в стенку, собрал его поломанные детали и вместе с женой ушел. Абсолютно спокойно».

Из России не только с любовью. Что увезли болельщики ЧМ-2018

За весь Чемпионат мира в баре «За углом» разбили 35 стаканов и 24 тарелки. И эту цифру бармен называет небольшой. Хотя обычно посетители разбивают  20-30 стаканов в год.

«Мой друг работает в баре на Невском. Проходка там большая, посетителей не мало, –  делится Игорь. –  Так там фанаты разбили вообще около 150 стаканов и тарелок. И не обязательно специально. Иногда это в результате драки или бурной радости за гол».

Из России не только с любовью. Что увезли болельщики ЧМ-2018

Ларьки без ложек

Ирина Киреева уже третий год продает сувениры в разных местах Северной столицы. Бухгалтер со стажем в 2018 году решила подработать в порту «Морской фасад». Она признается, что сначала не доверяла прибывшим болельщикам и пристально следила за ними.

«А может они что-нибудь хотят украсть?  Я боялась, но со временем привыкла, –  рассказывает продавец. –  Они долго не задумываются. Выбрал, купил и пошел».

Ажиотажным спросом пользовались кокошники, футболки с расцветкой флага России и ложки. Такой интерес Ирина объясняет диковинностью для туристов русской культуры.

«Особенно дети были в восторге. Я учила их, как правильно ударять ложечки друг и дружку, а они сразу же просили их у родителей», –  со смехом вспоминает Ирина.

В результате своих наблюдений Ирина сделала вывод, что иностранные болельщики ничем не отличаются от обычных туристов. Только более эмоциональные.

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Автор: Екатерина Авакова
#петербург #болельщики #отели #чм-2018 #ржд #бар
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