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 Поправки в японский закон о Курилах препятствуют сотрудничеству, считает МИД

Поправки в японский закон о Курилах препятствуют сотрудничеству, считает МИД
Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

 ОБСЕ: Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры

ОБСЕ: Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры
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Договор о Brexit надо подготовить до саммита Еевросоюза, уверен Барнье
20:51   19 Июля 2018
Россия

Москва недовольна внесением Японией поправок в закон о Южных Курилах

Москва недовольна внесением Японией поправок в закон о Южных Курилах

Принятые Японией новые поправки в закон о Южных Курилах идут вразрез с договоренностями с Россией на высшем уровне.

Соответствующее заявление содержится в комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Ранее японский парламент принял ряд поправок в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года. В сентябре минувшего года российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили перспективу ведения совместной деятельности на островах в сфере марикультуры, ветроэнергетике, тепличном хозяйстве, туризме и переработке мусора. 

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Автор: Алла Ларионова
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