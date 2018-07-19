Москва недовольна внесением Японией поправок в закон о Южных Курилах

Принятые Японией новые поправки в закон о Южных Курилах идут вразрез с договоренностями с Россией на высшем уровне.

Соответствующее заявление содержится в комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Ранее японский парламент принял ряд поправок в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года. В сентябре минувшего года российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили перспективу ведения совместной деятельности на островах в сфере марикультуры, ветроэнергетике, тепличном хозяйстве, туризме и переработке мусора.