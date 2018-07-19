Президент РФ Владимир Путин упразднил три президентских совета — по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте Российской Федерации», — говорится в документе.