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20:29   19 Июля 2018
Россия

Путин упразднил три президентских совета

Путин упразднил три президентских совета

Президент РФ Владимир Путин упразднил три президентских совета — по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте Российской Федерации», — говорится в документе.

 

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #политика
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