Древняя немецкая башня рухнула под Калининградом

Возведенная в 1913 году немцами башня Бисмарка в Черняховске в Калининградской области частично обрушилась.

Об этом сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Башни-памятники были построены в честь первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Всего решено было возвести примерно 250 башен, сохранилась около половины от их числа. На территории современной России имеется две таких башни.

Как отметил собеседник агентства, вероятнее, строение обрушилось из-за сильных дождей. Специалистам теперь предстоит обследовать здание.