ОБСЕ: Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры

Для того, чтобы достичь прекращения огня на востоке Украины, необходимо подключить дополнительные меры. Об этом в четверг заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.

Он подчеркнул, что в мае и июне наблюдатели зафиксировали нарушения режима тишины в неделю. Однако по его словам, последние договоренности привели к улучшению безопасностью, в том числе к снижению на 85% кинетической активности вдоль линии соприкосновения в ходе первой недели с момента их достижения.

Алакан на заседании постсовета ОБСЕ заявил, что дополнительные меры для укрепления режима тишины необходимы, поскольку СММ фиксировать нарушения режима прекращения огня. Присутствие и использование оружия, которое должно было быть отведено в соответствии с минскими договоренностями. Наблюдатели также обнаружили недавно установленные мины, расположенные по обе стороны контактной линии.