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19:55   19 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Президент Грузии: Сотрудничество с НАТО — гарант безопасности

Президент Грузии: Сотрудничество с НАТО — гарант безопасности

Сотрудничество Грузии и НАТО гарантирует безопасность и стабильность региона, заявил в четверг грузинский президент Георгий Маргвелашвили.

Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина по вопросу интеграции Грузии и Украины в НАТО. Путин на совещании российских послов и постпредов в МИД РФ заявил, что Россия соразмерно отреагирует на агрессивные шаги со стороны НАТО. Российский президент заявил, что тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, необходимо задуматься о последствиях такой безответственной политики.

 

Маргвелашвили заявил, что Грузия вновь стремится к мирному урегулированию споров.

«Наши неоднократные предложения России ставили целью изменение конфронтационной парадигмы на пространство сотрудничества. однако восстановление доверия невозможно путем нарушения территориальной целостности и суверенитета страны»,—говорится в заявлении президента Грузии, опубликованном на сайте президента.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». интенсивность сотрудничества Грузии и стран альянса увеличилась после «революции роз» 2004 года.

В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО подтверждилось, будущее возможное членство Грузии в альянсе. В ходе саммита НАТО, прошедшего 4-5 сентября 2014 года в Уэльсе, принят к утверждению комплекс мер, помогающих Грузии стать членом НАТО. Сейчас в Грузии регулярно проводятся совместные военные учения.

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Автор: Олег Королев
#россия #нато #политика #грузия
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